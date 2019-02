Michl von Schnallnberg: S‘ klane Gespenst

Gengan ja de Uhren in der Kirchn a bissl langsamer, aber is de Situation in der Stadtpfarr vo de Steyrer a andere, ...

...weil schlagt aan dort die Stund, wenns der Kirchturmuhr grad passt. Zumindest glaubt des der neiche Stadtpfarrer, der Nikola, aa wann er‘s so ned predigt, weil hat ihm die geweihte Uhr auf sein Turm den Schlaf graubt, weil hats gschlagn ganze zehn Minuten lang an an Samstag vor fünfe in aller Herrgottsfruah, dass eahm ausm Bett grissn hat und er wohl angrufn hat den Herrgott, er mechat schickn an Blitz, oder jetzt scho de Glockn auf die Reise nach Rom, damit se endlich verstummen, de Glockn. Dabei hat des Problem mit dem Geläut scho dem Nikola sei Vorgänger, der oide Stadtpfarrer Roland ghabt, aber san bei dem die Uhren gangen nur fünf Minuten vor und hat eahm des gricht immer der Ignaz, weil kennt si der angeblich aus mit Sachn, de was tickn ned ganz richtig.

Trifft mi de ganze Sach aber gar ned, weil hör i de Glockn ned aufi bis ins Schnallntor und geh i aa nur selten in d‘ Stadtpfarr, weil geh i zum Beten obi nach Sankt Michael. Erinnert mi de Sach an a Gschicht vom Preußler Otfried, wo wollt ein klaans Gespenst erleben den Tag, und hats des erst können, wie de Uhr vom Eulensteiner Rathaus falsch gangen is, was dann aber aa ned passt hat und erst der Eulensteiner Ignaz de Sach wieder gricht hat. Drum glaub i, dass aa im Stadtpfarrturm a klaans Gespenst haust und manchmoi Späße macht, was aa va eich hofft, euer Michl

