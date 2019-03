Michl von Schnallnberg: Hungrige Löwen

Die Gespag, die Gsöllschaft van Laund, der die Krankenhäusa ghearn, hat bereits zan 13. Moil am Mittwoch zan „Heringschmaus“ eingladen, ...

...obwoi da Aschermittwoch erst kimmt, und außerdem hat’s aa net nua an Hering gebn. Sondern als lukullischen Höhepunkt auf an Haufa Eiswürfeln aa a so zweieinhalb Dutzend Austern.

Noch a paar einleitende Worte va den Verauntwortungsträga is dann da Satz gfoilln, dass des Buffet eröffnet is. Des woar wia a Startschuss und die Vordersten waratn, wanns a Leichtathletikwettkaumpf gwen war, wahrscheinlich wegen an Frühstart disqualifiziert worn. Also san da Buagamoasta, da Kraunkenhausdirekta, Gespag-Manager und a poar Primarärzt’ glei bei de Austern gstaundn, mitn Löffi in da Haund, weil des jo aa was ganz Bsunders is. Jedenfalls hams de Austern in net amoil dreieinhalb Minuten verputzt. Irgendwia sans wia de wüldn Tiere über de Beute hergfoilln. Weil im Fernsehn hab i gsegn, dass des bei de Löwen aa so is: Zuerst beißt va da Gazelln der stärkste Löwe owa, dann nagt der zweitstärkste drau und dann kemman irgendwann die Weiberl dran, was aa va Euch hofft, Euer Michl

