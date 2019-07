Michl von Schnallnberg: Hitzefrei

Oba is derzeit aa spannend, wenn i vom an zum andern Gastgarten schau, weil hams dazwischen de Zufahrt zum Stadtplatz gmacht, weil hams den Grünmarkt ja gesperrt und glaubn unsere Stadtchefs, dass bei dera Hitz wen juckt, mitm Auto aufm hassn Pflaster z’parkn, obwohls in da Hanggarasch ja viel kühler is. Egal, verirrn se trotzdem jeden Tag a paar Autos und Laster Richtung Pfarrberg, weil glaubn tuts kaum wer, dass ma da wirklich a Umleitung hinleit. Oba gibts eben aa weniger Parkplätz für de beidn Wirt am Brucknerplatz, was fürs Gschäft ned guat is. Drum dürft einer der beiden, bevor aa nu Taxis de Parkplätz wegn de Ennstal-Oldies blockiern, da Baufirma gsagt ham, se soll de Absperrung verruckn. Jetzt is halt de Zufahrt zu zwa Zeitungen versperrt, was nix macht, weil sollns halt hitzefrei nehmen oda midn Radl fahrn, was aa va eich hofft, euer Michl

Der „Michl von Schnallnberg“ berichtet Woche für Woche auf seine eigene, augenzwinkernde Art und Weise über das Steyrer Geschehen abseits üblicher Schlagzeilen. Und weil er sehr neugierig ist, der Michl, freut er sich immer über den neuesten Klatsch und Tratsch aus der Region: schnallnberg@nachrichten.at