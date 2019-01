Michl von Schnallnberg: D‘ Liachtlsuacha

Wo woa mei Leistung?“ ist ja zu einer beliebten Frage wordn. I glaub, dass se des bei uns in Steyr a so mancher fragt.

Zum Beispiel des Stodtmarketing. Des kriagt heuer fast 9000 Euro dafia, dass de Weihnachtsbeleuchtung ned etwa aufhängen muas, sondern nur organisiert. Vermutlich weils so lang dauert, bis eana a Lichtl aufgeht, also bis se wissn, wo se de Lichtln im Vorjahr hingräumt habn, weil da sans ja, de Liachtln. Wobei I aa scho ghört hab, dass beim Stodtmarketing nua frogn: „Wo is mei Marie?“ Weil im Vorjahr hobns nu um 1000 Euro mehr kriagt.

I tua ma ja aa jedes Jahr schwer, wenn I de Liachtl fian Weihnachtsbaum suach. Jetzt hoff I, dass I nächstes Jahr aa a Subvention von da Stodt kriag, wenn I wieder de Lichtln suach, was aa fia eich hofft, euer Michl

Der „Michl von Schnallnberg“ berichtet Woche für Woche auf seine eigene, augenzwinkernde Art und Weise über das Steyrer Geschehen abseits üblicher Schlagzeilen. Und weil er sehr neugierig ist, der Michl, freut er sich immer über den neuesten Klatsch und Tratsch aus der Region: schnallnberg@nachrichten.at

