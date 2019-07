Michl von Schnallnberg: Aussigrutscht

Will doch so ein junger Architekt aus Steyr, weils oben hoch übern Stadtplatz nu kein gscheites Wahrzeichen gibt, einen hundert Meter hohen Turm auf den Tabor vors neue Einkaufszentrum pflanzen. „Hey!“, hab ich mir gedacht, des is doch amal a Idee, weil wirklich klasse Dinge sind schon lange nicht mehr baut wordn aufm Tabor, aber mitm Schnallntor hamma doch längst ein Wahrzeichen an der Kante zur Altstadt, aa wenns kane hundert Meter hoch is. Und mitm Taborturm gäbs sogar an Turm, aa wenn ihn de Stadt leider vor Jahren verscherblt hat.

War in der Zeitung oba aa von am Projekt vom Er-Sie-Es-Bau-Schlederer an der gsperrtn Kegelprielstraßn zu lesen. Der Schmid-Architekt hat eam Terrassenhäuser plant, mit denen der Rutschhang der Stadt endlich gsichert werdn soll. Nur leider ist der Steyrer Zeitung die Planskizze passenderweise glei ausm Büdl aussigrutscht. Es dürft sich dort also wirklich um an gfährlichen Rutschhang handeln. Hab i glacht, wia i des Missgeschick in meiner Zeitung gsehen hab, was i aa va eich hoff, euer Michl

Der „Michl von Schnallnberg“ berichtet Woche für Woche auf seine eigene, augenzwinkernde Art und Weise über das Steyrer Geschehen abseits üblicher Schlagzeilen. Und weil er sehr neugierig ist, der Michl, freut er sich immer über den neuesten Klatsch und Tratsch aus der Region: schnallnberg@nachrichten.at