Umgeben von vier Gipfeln, am Fuße des Großen Almkogels auf einer Höhe von 1032 Metern liegt sie in einem idyllischen Waldgebiet, durch das zahlreiche Wanderwege führen: die Stallburgalm. Nach fünf Saisonen, in denen Manuela Reininger und Josef Stubauer ihre Hüttengäste mit regionalen Köstlichkeiten von Mai bis Oktober bewirtet haben, übernimmt Michl Forster aus Weyer ab 1. Mai als neuer Bewirtschafter die Stallburgalm.