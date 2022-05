Da fährt in Steyr die Eisenbahn drüber: Die Impfskeptiker der Partei "Menschen, Freiheit, Grundrechte" (MFG) konnten in der vergangenen Gemeinderatssitzung noch so bitten, betteln und mit einer Amtshaftungsklage drohen, die Stadtgemeinde wird eine vom Bund bereits ausbezahlte Förderung von 329.279 Euro in Anspruch nehmen und die Mittel zweckgebunden für eine Informationskampagne verwenden, damit die Impfquote in Steyr bis Herbst deutlich angehoben wird.