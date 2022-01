MFG-Kandidatur in Waidhofen mit mildem Verlauf

Eine Entgleisung, wie sie die Bürgermeisterkandidatin in Ried, Petra Saleh-Agha, postete, wonach das Spitalspersonal "alles Verbrecher" seien, will Wolfgang Durst von seinen Mitgliedern auf der MFG-Liste nie hören. Nicht einmal einen leisen Misston, der in die Richtung gegen die Krankenpfleger ginge.