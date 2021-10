Metallteil verloren: Pkw-Lenker flüchtete nach Unfall

Großer Schreck für einen 56-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land: Als der Mann am frühen Samstagmorgen auf der Lahrndorfer Landesstraße Richtung Garsten unterwegs war, verlor ein entgegenkommender Pkw mit Anhänger auf Höhe der Ortschaft Dürnbach in einer Kurve ein rund 50 Kilogramm schweres Metallteil, das vorne in den Wagen des Mannes einschlug und großen Sachschaden verursachte. Das Auto mit dem Anhänger kam daraufhin von der Fahrbahn ab, fuhr durch eine Wiese, schaffte es auf die Fahrbahn zurück, wo der Lenker ohne Anzuhalten in Richtung Ternberg weiterfuhr. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Garsten unter der Telefonnummer 059133 4150 zu melden.