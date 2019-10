Messungen zeigen, dass Steyr saubere Luft hat

"Die Grenz- und Zielwerte des Immissionsschutzgesetzes – Luft an der Messstelle Steyr-Tomitzstraße wurden im Messzeitraum nicht nur eingehalten, sondern sogar deutlich unterschritten", verlautbarte der Magistrats-Pressedienst gestern per Aussendung. Für Stickoxid (NO2) wurde ein Jahresmittelwert von 20 µg/m³ festgestellt. Der in Österreich geltende Grenzwert beträgt 35 µg/m³, der EU-Grenzwert 40 µg/m³. Beim Feinstaub wurde ein Jahresmittelwert von 17 µg/m³ festgestellt. Sowohl Österreich wie auch die EU haben hier einen Grenzwert von 40 µg/m³.

Doch auch im Vergleich mit anderen Messstationen im Bundesland ergibt sich ein für Steyr erfreuliches Bild: Etwa die Stickoxid-Werte waren nicht einmal halb so hoch wie in Enns oder beim Römerberg in Linz. "Diese Messergebnisse sind sehr erfreulich für Steyr", sagt Bürgermeister Gerald Hackl.