Messerschmied Martin Huber (28) aus Garsten: Dieser Mann liebt es scharf

Der gelernte Kunstschmied und HTL-Absolvent wagte vor acht Jahren ein Experiment, machte sein Hobby, das Messermachen, zum Beruf und gründete sein eigenes Unternehmen – zunächst noch in Opas Garage mit viel Optimismus und Opferbereitschaft. Zum Messermachen gibt es zwar mehr oder weniger taugliche Anleitungen, lernen muss man es aber selbst. Da ist es gut, dass Huber von Kindesbeinen an von Messern fasziniert war und allein 40 Stück in seiner Küche hat. Dieser Mann liebt, was er tut.