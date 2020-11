"Merkzettel" auf einer Wand im Taborland erinnert an den täglichen Bedarf

STEYR. Der ehemalige Besitzer des Taborlandes, die Kaufmannlegende Gerhard Weiß, eröffnete 1980 in dem Steyrer Stadtteil sein futuristisches Kaufhaus nicht ohne künstlerisches Beiwerk. Weiß ließ von dem Düsseldorfer Bildhauer Klaus Rinke beim Portal eine Weltraumfassade bauen mit Planetenkugel und Saturnring. Stefan Rutter, nunmehr Baurechtnutzer der Liegenschaft und Erbauer eines von den Grundfesten auf völlig neuen Taborlandes, wollte bei der künstlerischen Ausgestaltung nicht nachstehen und engagierte auch ein großes Kaliber der zeitgenössischen Szene. Der 1954 in Tulln geborene Konzeptkünstler Franz Graf machte sich ein Bild, was man Stamm- und Laufkundschaft in einem Einkaufszentrum mit vielen Grün-Zwischenräumen und Erlebnisparkcharakter Weltbewegendes sagen könnte. Graf skizzierte seine Einfälle in seinem Notizbuch und irgendwie nahm der "Merkzettel" Gestalt an.

Der Betrachter steht jetzt vor einer Wand, auf der hier und da Ornamente aufpoppen. Es sind Symbole für irgendetwas, und irgendwann kriegt man eine Ahnung, dank der dezenten Hinweise, die Graf gelegt hat, worum es sich dreht: Wie ein Einkaufszettel, der erinnert, was im Kühlschrank zu Hause fehlt, stehen hier auf der Mauer gemalt all jene Dinge des täglichen Bedarfes, ohne die langfristig im Leben keiner auskommt: Graf hat Figuren ein wenig wie Wäscheklammern ineinander verschränkt, aus denen der unermessliche Wert der Gemeinschaft herauszulesen ist. Ein anderes Ornament verästelt sich wie Pflanzentriebe – "das Leben, die Vitalität, natürlich nicht ein plumper Hinweis auf die Obst- und Gemüseabteilung der Lebensmittelmärkte, dass der Salat eh frisch ist", scherzt Graf. Ein anderes Graffito nämlich schaut echt aus wie die Tiefpreisexplosion bei irgendeiner Waschmittelmarke. Der Schüler von Oswald Oberhuber, der dann selbst eine Gastprofessur an der Wiener Akademie der bildenden Künste hatte, spielt ungeniert und augenzwinkernd mit der Formensprache der Werbegrafik. "Weil Humor auch zu den unbedingt notwendigen Lebensgütern zählt", sagt er.

Jede Figur hat der Künstler übrigens selbst ausgeführt und nicht einfach einem Anstreicherbetrieb die Schablonen überlassen: "Im Tun änderte sich nämlich das Ganze." Steyr hat eine weitere Sehenswürdigkeit bekommen.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at