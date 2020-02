"Wir freuen uns über jede und jeden, die mitmachen wollen", sagt Ruth Pohlhammer, eine der Organisatorinnen von "One Billion Rising" am Freitag ab 15 Uhr auf dem Steyrer Stadtplatz vor dem Leopoldibrunnen. "Schön wäre es aber, wenn sie ein Kleidungsstück in Rot, Orange, Rosa oder Schwarz tragen würden." Der Grund für diesen Farbwunsch ist ein einfacher: Ein in leuchtende Signalfarben getunktes Menschenmeer verstärkt zusätzlich auch optisch jenes Anliegen dieser