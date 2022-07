Menschen mit Beeinträchtigung rücken am Tabor in die Mitte der Gesellschaft

Seit Mitte Dezember des Vorjahres leben zehn Bewohner des Volkshilfe lebensART-Wohnverbundes Tabor in den Neubauten an der Roosevelt-Straße. Anfang März folgten 21 Bewohner im benachbarten pro-mente-OÖ-Wohnhaus. In beiden Inklusionsprojekten geht es darum, Menschen mit Beeinträchtigungen vom gesellschaftlichen Rand in die Mitte des Zusammenlebens zu holen. Diese Woche wurden beide Häuser offiziell eröffnet.

"Wir denken Inklusion neu und rücken mit Leitprojekten, wie hier in Steyr, Menschen mit Beeinträchtigungen in die Mitte der Gesellschaft", sagte Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer bei der Eröffnung. Es seien begleitete beziehungsweise betreute Wohnplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen unmittelbar neben klassischen Miet- und Eigentumswohnungen entstanden.

Neue Projekte in der Pipeline

Beeindruckt von den Projekten zeigte sich ebenso der Steyrer Bürgermeister Markus Vogl: "Es braucht genau solche zielgerichteten Angebote, um die Bewohner mitten im Leben leben zu lassen. Ich bin daher wirklich richtig froh über diese Projekte und auch stolz – auf das bislang Erreichte hier in Steyr und darauf, dass sich weitere tolle Projekte bereits in der Pipeline befinden."

"In meiner Brust schlagen bei diesem Termin zwei Herzen. Jenes des fürs Soziale zuständigen Vizebürgermeisters und jenes des Vorsitzenden der Volkshilfe Oberösterreich. Und beide Herzen schlagen laut und glücklich", sagte Michael Schodermayr.

"Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Ich bedanke mich bei allen, die ein Wohnen für die Menschen hier möglich machen, vor allem den Mitarbeitern und der Politik für die Unterstützung", sagte Monika Czamler, Präsidentin von pro mente OÖ: "Auch andere pro-mente-Einrichtungen haben uns beim Umzug unterstützt." Die Möbel seien ebenfalls von Klienten anderer Standorte angefertigt worden. Stolz sei sie auf gelebte Gemeinschaft und gute Nachbarschaft.