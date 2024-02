"mensch & arbeit": Treffpunkt gibt es seit 50 Jahren

Seit dieser Zeit engagieren sich ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter für ein faires und demokratisches Miteinander, für eine Wirtschaft und Politik, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und sich für ein gutes Leben für alle einsetzt.

Der Treffpunkt "mensch & arbeit" befindet sich mitten in Steyr am Michaelerplatz 4a und ist ein Ort der Begegnung, der Gemeinschaft, des Feierns und des Miteinander-Arbeitens. Eine wichtige Säule ist das ehrenamtliche Team, das maßgeblich an der inhaltlichen Ausrichtung mitarbeitet.

Jubiläumsfeier im Museum

Am Donnerstag, 29. Februar, wird dieses Jubiläum im Museum Arbeitswelt gebührend gefeiert. Um 19 Uhr beginnt die Veranstaltung "Demokratie, eine Frage des Glaubens". Neben dem Linzer Bischof Manfred Scheuer hat Anna Wall-Strasser, Vorsitzende der Katholischen Arbeitnehmer:innenbewegung Österreich, ihre Teilnahme zugesagt. Nach Impulsvorträgen der beiden Professoren Regina Polak und Severin Renoldner folgt gemeinsam mit Stadträtin Katrin Auer und Michaela Pröstler-Zopf, Fachbereichsleiterin Arbeitswelten und Begegnungsräume, ein Podiumsgespräch. Im Anschluss ist im gemütlichen Teil des Jubiläums bei Geburtstagstorte und Jause Zeit für Gespräche.

