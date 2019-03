Mendelssohns "Elias" ist der Auftakt für ein neues Klassikfestival in Steyr

STEYR. Chor "NowaCanto" führt in der Münichholzer Betonkirche ein Oratorium mit 65 Sängern und 48 Orchestermusikern auf. Klassik soll es jährlich an unüblichen Schauplätzen geben.

Chor "NowaCanto" mit Leiter Michael Nowak: Ab heuer wird es dann jedes Jahr von Frühling bis Frühsommer ein Klassikmusikfestival geben. Bild: NowaCanto

Unverhofft ist die regionale Presse an der Wiege eines neuen Kulturfestivals in Steyr versammelt. Denn bei der Präsentation einer großen Aufführung von Felix Mendelssohns Oratorium "Elias" in der Münichholzer Pfarrkirche am 27. April ging der Obmann des Chores "NowaCanto", Michael Nowak, über eine Konzertankündigung weit hinaus. Mit "Der heitere Mozart" am 3. Juni im Stadttheater und einer Collage "Trompetenklang trifft Chorgesang" am 1. Juli im Quenghof schließt sich nämlich der Reigen eines Klassikfestivals, das es fortan jährlich in Steyr geben soll.

Chöre arbeiten zusammen

Für die Erstausgabe hat der Schatzmeister des Chores, Hans Weinzierl, 30.000 Euro von Sponsoren beschafft, mit 5000 Euro Förderung ist auch die Stadt Steyr dabei. "Das ist ein Günstigpreis dafür, dass wir ein weiteres, schönes Festival bekommen", freut sich Kulturstadtrat Gunter Mayrhofer (VP).

Die Lieferungen für das neue Festival bezieht Nowak nicht auf dem Billigmarkt, sondern der Chorleiter, der auch von den eigenen Sängern gediegenes Handwerk verlangt, bevorzugt den Meisterbetrieb. Für "Elias", das man schon im Vorjahr mit dem Konzertchor LGV (Lehrergesangsverein) Nürnberg für die dortige Christuskirche und ein Gastspiel im heurigen Sommer in Lemberg einstudiert hatte, werden in der modernen Münichholzer Kirche 65 Vokalisten aus "NowaCanto", "woman4voices" und "c(h)orde vocali" Aufstellung nehmen und von 48 Musikern des OÖ. Mozartensembles unter Dirigent Tobias Wögerer begleitet.

Die Akustik in dem – im Zuge der Liturgiereform in schnörkelloser Sichtbetonweise und mit natürlichen Holzverstrebungen erbauten – Gotteshaus hat Nowak mit Rufproben getestet und für "einzigartig" befunden. Die Platzwahl weg vom Barock der Marienkirche hin zu einem modernen Bau der Sechzigerjahre ist für Nowak Programm für das ganze Festival. In Wels hat er ganz schräg Schubertlieder schon im dortigen Jugendkulturzentrum Schlachthof singen lassen, ebenso wenig wird beim neuen Steyrer Klassikfestival Wolfgang Amadeus Mozart als Sockelheiliger entrückt.

Mozart, ganz heiter

Bei "Der heitere Mozart" am 3. Juni mit Solisten Judith Graf (Sopran), Johanna Zachhuber (Alt), Michael Nowak (Tenor), Kurt Köller (Bass) und Klaus Oberleitner am Klavier braucht sich niemand bei den Texten dazwischen "anzuscheißen": Mozart, der Briefe an Vertraute gerne mit "der alte junge Sauschwanz" zeichnete, schweinigelte gerne in Fäkalsprache, war dabei aber ein Kind seiner Zeit.

Im Quenghof zeigt "NowaCanto", dass das Spektrum bis zu den Comedian Harmonists reicht.

Festival "NowaCanto Classico"

Das neue Klassikmusikfestival "NowaCanto Classico" findet heuer als dreiteilige Veranstaltung statt. Den Beginn macht das Oratorium von Felix Mendelssohns "Elias" in der Pfarrkirche Münichholz am 27. April um 19.30 Uhr. Zweiter Termin ist "Der heitere Mozart" am 3. Juni um 19.30 Uhr im Alten Theater Steyr. Neben Musik gibt es auch frivole Texte Mozarts zu hören. "Trompetenklang trifft Chorgesang" am 1. Juli um 19.30 Uhr im Quenghof: Alexandra Gläser-Haas trompetet zu Gesangsstücken.

