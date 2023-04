Melodien und Texte, die unter die Haut gehen

Man weiß, man sollt’s lassen. Man weiß, es wird passieren. Kratzen ist menschlich. Und auch im neuen Programm der Quetschwork Family menschelt es wieder stimmgewaltig. Egal ob Lieder, bei denen das Tanzbein juckt, oder Texte, die unter die Haut gehen: Die Quetschwork Family kommt mit Lebensfreude ansteckender denn je daher. Was hat Walters Vorfahre mit Mozart am Hut und wozu nützt heute noch ein Internet-Café? Oder auch: Wer bin ich in 100 Jahren und warum eigentlich? Auf diese und weitere Fragen liefert die Quetschwork Family ihre ganz eigene Antwort, die niemals schmutzig ist, aber immer reinhaut. Das neue Programm der Quetschwork Family mit Walter Sitz, Markus Wolf, Julia Sitz und Jakob Steinkellner gibt es zum ersten Mal live zu hören.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper