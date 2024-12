Meisterwerke von Anton Bruckner

Zum Abschluss des Bruckner-Jubiläumsjahres "200 Jahre Geburtstag von Anton Bruckner am 4. September" singt der Chor Ad Libitum am Sonntag, 8. Dezember, um 18 Uhr in der Pfarrkirche Langenhart Meisterwerke des musikalischen Genies aus Ansfelden. Gemeinsam mit dem Schwanthaler Consort auf Blasinstrumenten aus der Zeit Bruckners präsentiert der Chor die Messe Nr. 2 in e-Moll für Chor und Bläser. Ein in seiner Harmonik wegweisendes Werk in die musikalische Moderne, selten gespielt, aber umso faszinierender in seiner spezifischen Klangentfaltung. Abgerundet wird das Programm durch bekannte A-cappella-Motetten des Meisters.

