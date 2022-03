Seit zwei Jahrzehnten unterhält der Steyrer Josef Scheiblehner eine besondere Beziehung zur Ukraine. "Ich bin als Kind bei meinen Großeltern im Ennstal aufgewachsen, und mir ist es dort sehr gut gegangen", sagt der heute 73-Jährige, "aber denen kann ich nichts mehr retour geben, den Ärmsten in unserer europäischen Nachbarschaft aber schon." Er engagiert sich seit 2002 in der Region Transkarpatien an der Grenze zur Slowakei und Ungarn.