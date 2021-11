In den vergangenen Tagen war die Steyrer Zeitung bereits über mehrere Verdachtsfälle in den drei Heimen informiert worden. Gestern bestätigte der zuständige politische Referent, Vizebürgermeister Michael Schodermayr (SP), zumindest einen Teil der den OÖN zugetragenen Informationen: Im APM Münichholz habe der PCR-Test bei vier Bewohnern ein positives Ergebnis gebracht, im APE Ennsleite bei zwei Bewohnern. Als Reaktion wurden mehrere Wohnbereiche in den beiden Heimen abgesperrt.