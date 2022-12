Mehr Sicherheit in Haidershofen

Das Ortsgebiet wurde an der L80 Richtung Ortsteil Mosing verlängert und eine uneinsichtige Gefahrenstelle konnte durch die Verlegung der Ortstafel an der L6248 entschärft werden.

"Ich bin froh, dass wir diese Lösung nun endlich geschafft haben", sagt Bürgermeister Michael Strasser. Mehrere Unfälle sind an der Kreuzung zu den Wohnungsanlagen der WET bereits passiert. Besonders schwerwiegend war ein Unfall einer erst 16-jährigen Mopedlenkerin. "An der Landesstraße in diesem Teilstück galt eine 70-km/h-Beschränkung, die Fahrzeuge waren immer zu schnell unterwegs", führt der Ortschef aus. Der Versuch, eine 50er-Zone zu bekommen, sei leider gescheitert. "Mit dieser neuen Lösung ist uns ein großer Wurf gelungen."

Ein weiterer Vorteil dieser neuen Variante ist nun auch, dass das Ortsgebiet von Haidershofen bereits beim ersten Haus in der Zellhofersiedlung an der L80 beginnt und sich bis zum Ortsgebiet Ramingdorf erstreckt. Damit ist eine durchgängige 50er-Zone entstanden. Das Ortsgebiet von Haidershofen endet nun direkt beim neuen Fußballplatz und geht dort geradewegs in das Ortsgebiet von Ramingdorf über.