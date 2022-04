Die Meisterschaftsträume hat sich der VCA abgeschminkt, im Rückblick war das Ausscheiden gegen Aich/Dob im Halbfinale am Wochenende mit 0:3 in der Best-of-Five-Serie auch gar nicht so hässlich. "Wir haben uns gut präsentiert, wenn man die vielen Ausfälle betrachtet, mit denen wir in den letzten Wochen zu kämpfen hatten", sagte VCA-Sportdirektor Michael Henschke am Sonntagabend nach dem Ende des dritten Spieles, das glatt in drei Sätzen 18:25, 21:25, 20:25) verloren ging.