"Alsdann, sei immer brav und lieb zu mir. Und solltest Du amal aus dem rechten Gleis kommen, Deine Vilma führt Dich ganz unauffällig wieder heim in die Remise." So lautet der Beginn der Steyrer Nachkriegsromanze "Fräulein Vilma und ihr Josef", in der Historiker Josef Stockinger die Briefe seiner Eltern Vilma und Josef mit der Geschichte Steyrs kombiniert.