Mehr als 500 Kerzenlichter flackerten am Stadtplatz für Flüchtlinge in Not

Die Fernsehbilder von den katastrophalen Zuständen im Flüchtlingslager auf Lesbos am Tor Europas vergällten die Weihnachtsfreude. Mehr als 500 Menschen drückten mit einem Kerzenlicht auf dem Pflaster des Steyrer Stadtplatzes am Silvesterabend ihre Empörung aus, dass Asylwerber auf der griechischen Insel in Zelten im Dreck hausen müssen und nicht einmal ausreichend Essen und Waschgelegenheiten bekommen. Mit dem Lichtermeer vor dem Rathaus wurde auch dagegen Protest erhoben, dass die Herbergssuche der notleidenden Heimatvertriebenen an der eisernen Haltung der Bundesregierung gescheitert ist, keine Flüchtlinge aufzunehmen, um keinen Nachstrom weiterer Hilfesuchender auszulösen.

Für die Organisatorin der Kundgebung, Ruth Pohlhammer, sind diese politischen Argumente nicht nur jetzt in der Weihnachtszeit fehl am Platz: "Hier geht es jetzt einmal darum, eine humanitäre Katastrophe zu beenden und dazu einen Beitrag zu leisten." Nicht nur die mehr als 500 Teilnehmer, die ihre Feuerzeuge und Kerzen mitbrachten, sehen das so, sondern auch mehrheitlich die Rathauspolitiker. SP, Grüne und Neos haben sich bereits darauf verständigt, in der ersten Gemeinderatssitzung im neuen Jahr am 7. Jänner eine Resolution zu verabschieden, in der sich Steyr zur Aufnahme eines Flüchtlingskontingents aus Lesbos bereit erklärt und um Zuteilung bittet. SP-Sozialstadtrat Michael Schodermayr war neben Grünen-Stadtrat Reinhard Kaufmann persönlich anwesend, Bürgermeister Gerald Hackl (SP) sowie der designierte Vizebürgermeister Markus Vogl (SP) und Neos-Gemeinderat Pit Freisais übersandten Grußbotschaften. Politiker der VP und FP blieben fern, nicht aber aus menschlicher Gleichgültigkeit, wie FP-Vizebürgermeister Helmut Zöttl und VP-Stadtrat Gunter Mayrhofer im Vorfeld wissen ließen, sondern aus politischer Räson. Beide forderten ganz auf Regierungslinie "Hilfe vor Ort". Das aber ist für Pohlhammer nicht ausgeschlossen: "Aber zuerst müssen Menschen aus dieser Hölle auf Lesbos herausgeholt werden."

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at