Meeting im Alpenstadion: Bei Neuauflage sollen Rekorde fallen

WAIDHOFEN. Rekorde sollen auf der Laufbahn der Sportunion Waidhofen im Alpenstadion nicht alt werden: Nach einem gut besuchten Abendmeeting lädt der Leichtathletikklub zu einem Dacapo am 3. Juli, Beginn 19.30 Uhr, ein.

Das Organisationskomitee um Milan Eror, Leo Schauppenlehner und Gerhard Haberfellner hat sich entschlossen, das Format mit drei Bewerben und Läufen von sechs bis acht Athleten beizubehalten. Damit erfüllen die Veranstalter auch penibel die Auflagen, die es wegen der Corona-Pandemie gibt. Zuschauer können sich frei ohne Maske bewegen, weil das Stadion groß genug ist. Ein Mund-Nasen-Schutz ist aber ratsam, wenn es zu vorübergehenden Menschenansammlungen kommen sollte.

Alle Bewerbe werden beim Meeting über die 1000 Meter, 3000 Meter und 5000 Meter ausgeführt. Die Königsdisziplin, die 5000 Meter, sollen als Höhepunkt bei Flutlicht gelaufen werden. Der österreichische Schüler-Rekordhalter, Kevin Kamenschak, will bei seinem 5000-Meter-Lauf versuchen, erstmals in Österreich eine Bestmarke unter 15 Minuten zu laufen. Für den 3000-Meter-Bewerb hat Vorjahressieger Dominik Stadelmann sein Kommen zugesagt. Für den LAC Amateure Steyr geht Flora Heiml an den Start, für den LCA Umdasch Amstetten nannten Laura Tatzreiter und Livia Taibon. Katharina Böck von der Sportunion ist Lokalmatadorin.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at