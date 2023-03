Medaillenregen für bärenstarke LAC-Athleten

Dabei mussten die Steyrer ersatzgeschwächt einige Sportler vorgeben, jene, die fit waren, konnten vollends überzeugen: Tobias Rattinger holte den Sieg und damit Gold über die Kurzstrecke. Einen zweiten Sieg holte er gemeinsam mit Bruder Daniel Rattinger und Martin Pötz im Teambewerb über die Kurzdistanz. Auch Franz Flankl, Nadine Michlmayr und Florian Huemer waren in ihren jeweiligen Klassen unbezwingbar und durften sich die Goldmedaille umhängen. Claudia Fuchshuber und Martina Leitenbauer komplettierten das tolle LAC-Mannschaftsergebnis mit jeweils Silber. Auch die jungen Athletinnen wie Sophie und Isabel Ladein waren in ihrer Altersklasse im Spitzenfeld zu finden. Alles in allem ein sehr erfolgreicher Wettkampf für den LAC.

