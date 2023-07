McDonald's in St. Valentin: Der Schachtelwirt kommt in die "plastikfreie Stadt"

Loosdorf beschäftigt 70 Mitarbeiter, 50 sollen es in St. Valentin sein.

Zwei Millionen große Hamburger wurden im markanten McDonald’s-Restaurant an der Autobahnabfahrt in Loosdorf (Bezirk Melk) seit der Eröffnung im Jahr 2000 gebraten und nebst Chicken Nuggets und Pommes frites an mehr als zwölf Millionen Heißhungrige verkauft. Jetzt werden die Franchisenehmer Wolfgang und Barbara Heindl 78,9 Kilometer westlich entlang der A1 ein weiteres Fastfood-Restaurant der Kette betreiben.