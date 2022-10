Maximilian Medl ist neuer Vorstand bei der Ennskraft

Als kaufmännischer Direktor wurde Martin Binder, der seit 2017 diese Funktion bekleidet, für die nächste Periode bestätigt.

Medl verfügt über große Erfahrung in der oberösterreichischen Energiewirtschaft. Nach einer Lehre als Starkstrommonteur bei der Energie AG maturierte er an der HTL für Elektrotechnik in Linz und absolvierte an der LIMAK Austrian Business School das Studium Innovationsmanagement, das er 2012 mit dem Master of Science abschloss. Der in Redlham wohnhafte Techniker leitete einige Projekte im Bereich Wasserkraftanlagen und machte sich als Auditor für Qualitäts- und Umweltmanagement einen Namen. Zuletzt war der fünffache Vater als Werksgruppenleiter der Energie AG in Gmunden im Einsatz und für den Betrieb von 15 Wasserkraftwerken an Traun und Steyr verantwortlich.