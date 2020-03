Match gegen das Coronavirus: Vorwärts-Fans rufen zum Spiel des Jahres auf

Vorwärts kämpfe ums Überleben. Mit diesem dramatischen Appell war die Vereinsspitze des SK Vorwärts Steyr rund um Präsident Reinhard Schlager und Vize Michael Obermair Mittwochabend an die Öffentlichkeit gegangen. Man sei für alle Ideen und Aktionen dankbar, die in dieser schwierigen Situation helfen können, hieß es weiter.

Womit die Vereinsführung allerdings wohl nicht gerechnet hatte, war der fantastische Zusammenhalt innerhalb der Vorwärts-Gemeinschaft. Denn die Fans der Rot-Weißen riefen innerhalb kürzester Zeit das „Spiel des Jahres – Vorwärts beats Corona“ aus. Dabei handelt es sich um ein – zumindest vorerst noch – fiktives Spiel.

Die Szene Steyr ruft zum Kauf von Tickets für dieses fiktive Spiel auf. Die Preise der Tickets sind dabei an symbolischen Zahlen festgemacht. Der Preis für einen Stehplatz, den zwölften Mann des SKV, beträgt 12 Euro, einen Sitzplatz gibt es angelehnt an das Gründungsjahr um 19,19 Euro. VIP-Tickets für 49,50 Euro erinnern an das bisher erfolgreichste Spieljahr der langen Geschichte des SK Vorwärts.

„Mit diesen vielen positiven Reaktionen haben wir in unseren kühnsten Träumen nicht gerechnet“, verlautbart der Vorwärts-Vorstand: „An dieser Stelle ein riesengroßes Danke an alle, die uns ihre Ideen und aufmunternden Worte mitgeteilt haben.“

Die Bestellung der Tickets erfolgt mittels Überweisung auf folgendes Konto: Kontoinhaber: SK Vorwärts Steyr, IBAN: AT90 3411 4000 0015 5218, Verwendungszweck: UnserHeimspiel + Angabe der eigenen E-Mail Adresse.

An die angegebene E-Mail Adresse wird ein Ticket für dieses fiktive Spiel als Dank für die Unterstützung geschickt.

