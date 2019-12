Masters-RTL: Anni Spitzbart, die Skikönigin

Beim Masters-RTL in der Klasse 50 bis 54 in Haus im Ennstal gewann Anni Spitzbart (SU Pettenbach, 50,36) vor Birgit Kastner (Großraming, 51,83). Mit ihrer Zeit stand Spitzbart in der allgemeinen Damenwertung als Zweitplatzierte auf dem Stockerl. Hermine Lindner (Molln) siegte mit 52,79 in der Klasse 60 bis 64. Tagesschnellste war die Hainfeldnerin (NÖ) Doris Bergner bei den Damen mit einer Bestzeit von 48,15 Sekunden. Spitzbart war in den Vorjahren Seriensiegerin lokaler Rennen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Pettenbach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at