Der Arzt musste den Eltern des zweijährigen Paul aus Steyr die Hiobsbotschaft überbringen: Der Bub leidet an Blutkrebs. Die in weiteren Stadien lebensbedrohliche Krankheit setzte sich in der Verwandtschaft fort, kurze Zeit später wurde auch bei Pauls Cousine Jasmin (23) aus Sierning Leukämie diagnostiziert.