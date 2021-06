Martina verpasst alten Klamotten ein neues Gewand

Martina Geiseder ist mit allen Schnittmustern vertraut, meistens aber zeichnet sie die Stoffe an, wie sie es sich in ihrem Kopf vorstellt. Sollte, was selten vorkommt, einer der kreativen Gedanken nicht zu einem schicken Kleidungsstück führen, ist nicht viel vertan. Geiseder, die sich zum Ausgleich der Rechen- und Kalkulationsarbeit als Kundenbetreuerin einer Kirchdorfer Bank gerne an die Nähmaschine setzt, verwendet ein Wegwerfprodukt. Es sei dabei nicht selten der Fall, erklärt sie, dass feinstes Tuch in den Altkleidercontainern und Textilmüllsäcken landete. Geiseder macht in ihrer Freizeit aus den geradezu neuwertigen Second-Hand-Stoffen den letzten Schrei der Mode oder Accessoires. Manches ausgemusterte Kleid wird zu einer Bluse umgeschneidert oder zu einer Handtasche: "Das Endprodukt ist ein Recyclingprodukt, aber es sieht überhaupt nicht danach aus, sondern nach einem teuren Einzelstück", sagten Kundinnen, die das Design der Kirchdorferin und noch mehr deren erschwingliche Preise mögen.

Neu ist jetzt, dass es Textilien vom "Label Geiseder" in einer Boutique in Kirchdorf zumindest an zwei kommenden Wochenenden zu besichtigen und zu probieren gibt: Mit Unterstützung der Hausherren kann Geiseder an den Wochenenden Donnerstag, 10. Juni, bis Samstag, 12. Juni, sowie Donnerstag, 17. Juni, bis Samstag, 19. Juni, ihre Kollektion in einem leerstehenden Geschäft am Simon-Redtenbacher-Platz ausstellen.