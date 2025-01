Seit sieben Jahren unbesiegt: Marlies Kaiser ist die Slalomkönigin beim Ennstalcup

Das Draxlerloch auf dem Hochkar war Schauplatz des Auftakts zum Sport Kaiser Ennstalcup powered by Salomon. Siebzig Athleten nahmen die ersten beiden Slaloms der Saison in Angriff. Und für diese hatte sich der Veranstalter, der Sportverein Losenstein, gleich zwei Extras ausgedacht. So hatte das erste Rennen zwar zwei Durchgänge, allerdings wurde ohne umzusetzen beide Male auf derselben Strecke gefahren. Die schnellere Zeit wurde dann für die Wertung herangezogen.

Daniel Lumplecker (WSV Trattenbach) siegte beim Ennstalcup-Auftakt bei den herren. Bild: Würleitner

Rennen zwei wurde nach der Mittagspause mit nur einem Durchgang sozusagen als Sprint ausgetragen, vergleichbar mit MotoGP oder Formel 1.

Auffallend: Es gab kaum Ausfälle bei den beiden Rennen. Mehr zu schaffen machte den Läufern jedoch die Kälte, verstärkt durch eisigen Wind. Zum Glück bot die Karhütte gleich bei der Piste Gelegenheit zum Aufwärmen und zur Stärkung.

Bei den Damen spielte einmal mehr Marlies Kaiser ihre Klasse im engen Stangenwald aus. Die Großraminger Slalomkönigin gewann beide Rennen und ist nun bereits seit dem Jahr 2018 in den Ennstalcup-Slaloms ungeschlagen. Denise Edelmann vom Wintersportverein Trattenbach war jeweils zweitschnellste Dame.

Anna Gsöllpointner vom TVN Großraming war in der vergangenen Saison noch Kinder-Gesamtsiegerin. Die Skihauptschülerin überraschte nun in ihrem ersten Jahr bei den Schülern gleich mit zwei dritten Plätzen.

Erfolglose Saison abgehakt

Bei den Herren war Daniel Lumplecker vom Wintersportverein Trattenbach nach einer sieglosen Ennstalcup-Saison beim Auftakt gleich zweimal erfolgreich. Rennen eins entschied der fünffache Ennstalcup-Gesamtsieger vor Samuel Kopf von den Naturfreunden Großraming und seinem Vereinskollegen Jonas Gruber für sich. Im Sprintrennen gewann er vor dem Großraminger Duo Thomas Kaltenbrunner / Sebastian Gmainer.

