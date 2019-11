Marlene Jahl sammelte Punkte für Olympia

Die 24-jährige Nummer 1 der heimischen Rangliste war nach einem Freilos und ungefährdeten Siegen problemlos ins Finale eingezogen. Mit der frischgebackenen Vize-Europameisterin wartete dort allerdings eine Topkontrahentin. Nach hartem Kampf, in dem mehrmals die Führung wechselte, musste sich Jahl knapp geschlagen geben. Neben Silber kassierte die 24-Jährige aber wichtige Punkte für die Weltrangliste. Bereits am kommenden Wochenende will sie bei den French Open in Paris weitere Zähler für die Olympiaqualifikation sammeln.

Teamkollegin Kathrin Jirka schied in Zagreb in Runde 1 aus.