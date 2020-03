Marlen Haushofer wird Schülern per Videokonferenz vorgelesen

Im Rahmen das österreichweiten Vorlesetages hätte am Donnerstag, 26. März, in Molln der Auftakt des Haushofer-Gedenkjahres stattfinden sollen. Die pensionierte Hauptschullehrerin und Haushofer-Expertin Gertaud Weghuber hätte für die Volkschüler und Mittelschüler in der Maierreuthütte beim „Museum im Dorf“ sowie in der Volksschule Molln aus Werken von Marlen Haushofer vorgelesen. „Wir wollten damit den Schülern die große Literatin Marlen Haushofer aus dem Effertsbachtal in Frauenstein wieder in Erinnerung rufen“, sagt Weghuber.

Haushofer war am 11. April 1920 in Frauenstein zur Welt gekommen, hatte lange Zeit in ihrem Heimatort in Molln gelebt und war nach langen Jahren in Steyr, Graz und Wien schließlich am 21. März 1970 in Wien gestorben.

Auf den Spuren von Marlen Haushofer in Frauenstein in der Gemeinde Molln Bild: VOLKER WEIHBOLD

„Leider war es uns nun aufgrund der Coronakrise nicht möglich, das im Gedenkjahr zum 100. Geburtstag Haushofers vorbereitete Programm durchzuführen“, sagt Weghuber, „allerdings habe ich gemeinsam mit dem Direktor der NMS Molln, Gerhard Straßer, eine Möglichkeit gefunden, wie wir das Werk und Leben Marlen Haushofers den Schülern doch noch näher bringen können.“

Mittels digitaler Videokonferenz zeichnete die Ex-Lehrerin, die in Molln auch LiteraTouren auf den Spuren Marlen Haushofers durchführt, das Leben der im Steyrtal aufgewachsenen Literatin nach. Gemeinsam mit Straßer hat sie bereits heute, Mittwoch, diese Videosequenz aufgenommen, in der sie über Haushofers Leben im Effertsbachtal erzählt, darüber berichtet, wie das Leben vor 100 Jahren war und wie Haushofers Alltag ausgesehen hat. Weghuber: „Am Donnerstag gibt es dann um 12 Uhr eine Videokonferenz mit den Schülern, bei der sie diese Aufnahme sehen und bei der sie auch Fragen stellen können.“

Im Anschluss wird dieses Video anlässlich des österreichischen Vorlesetages auch auf Youtube zu sehen sein.Im herbst sollen dann die geplanten Veranstaltungen im Rahmen des Haushofer-Gedenkjahres dennoch abgehalten werden: Am Samstag, 5. September, ab 10 Uhr ein literarische Wanderung „Auf den Spuren von Marlen Haushofer“ und am Samstag, 19. September, um 18 Uhr ein literarisch-musikalischer Abend in der Musikschule Molln.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at