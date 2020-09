Marlen Haushofer im Märchenformat

Heute, Dienstag, ab 20 Uhr wird das Werk offiziell im Steyrer Kulturzentrum Akku präsentiert. Die aus Steyr gebürtige Schauspielerin Wiltrud Schreiner, seit Jugendtagen selbst Haushofer-Fan, liest die Märchen vor. Die Musik steuert die Tiroler Hackbrett-Virtuosin Maria Ma bei.

Das Haushofer-Märchenbuch ist – herausgegeben vom Schweizer Germanisten Markus Bundi, der aufgrund der Coronamaßnahmen nicht nach Steyr reisen kann – im Limbus Verlag erschienen. Wiltrud Schreiner ist auf Theaterbühnen im gesamten deutschen Sprachraum aktiv. In Filmen war sie zuletzt im Landkrimi "Der Tote am Teich" an der Seite von Josef Hader oder in "Love Machine" mit Thomas Stipsits zu sehen. Maria Ma war Anfang des Jahres gemeinsam mit Uli Bäer und dem Garstner Percussionisten Christian "Sticks" Einheller im Akku zu Gast.

Karten können noch unter Tel. 0664/73115620 bestellt werden.