Mit einer Hommage an Marlen Haushofer unter dem Titel "Vor und hinter der Wand" beginnt am 14. März im Alten Theater in Steyr eine Veranstaltungsreihe anlässlich des 100. Geburtstages und 50. Todestages dieser großen, unvergesslichen Erzählerin. Das im Jahr 2000 auf Initiative von Michaela Frech gegründete "Marlen Haushofer Literaturforum" führt Literaturfreunde in diesem Gedenkjahr bis in den Herbst hinein durch zahlreiche Werke und Lebensabschnitte der Dichterin.