Es ist der nahenden Gemeinderatswahl geschuldet, dass eine Dienststellenversammlung am Magistrat Steyr derart Staub aufwirbelt. Fünf Tage vor der Wahl, am 21. September, lädt die gewerkschaftliche Personalvertretung zur Dienststellenversammlung aller Magistratsbediensteten. Dafür wird ganz regulär die Abwesenheit vom Dienst genehmigt. Zusätzlich erhalten jene, die nicht Dienst hätten, Zeitausgleich an einem anderen Tag gutgeschrieben.