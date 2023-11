Marktleiterin rettete Verkäufer mit Herzmassage

"Ich hatte die Stimme des Kursleiters beim Roten Kreuz im Ohr", erinnert sich Alina Amon. Wie es bei der Handelskette Billa Vorschrift ist, absolvierte die angehende Marktleiterin der Filiale in der Leopold-Werndl-Straße einen Erste-Hilfe-Kurs. Nur wenige Wochen nach ihrer Beförderung passierte auch schon das Unglück: Frühmorgens vor der Ladenöffnung sackte ein 59-jähriger Kollege in der Fleischabteilung zu Boden, rührte sich nicht mehr. Amon fühlte bei dem Mann keinen Puls mehr, auch sein Atem war gestockt.

"Dank der Ausbildung weißt du, was du zu tun hast, und du machst es einfach", erzählte sie am Dienstag Landeshauptmann Thomas Stelzer, der in den Billa Plus im Taborland gekommen war, um die Lebensretterurkunde, Blumen und einen Geschenkkorb zu überreichen. "Durch ihre schnelle Reaktion hat Alina Amon ihrem Kollegen das Leben gerettet. Sie zeigte Zivilcourage, bewahrte in einer dramatischen Situation die nötige Ruhe und bewies außergewöhnlichen Mut", lobte der Landeshauptmann.

Durch die fachgerechte Herzmassage hielt Amon ihren Kollegen am Leben, bis der Notarzt übernehmen konnte. Der 59-jährige Mostviertler befindet sich derzeit auf Reha und kann schon wieder an seine Hochzeit denken, die er danach nachholen will.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper