Markenstreit: Schweizer Konzern zwang Steyrer Jungunternehmer in die Knie

Rene Kern leidet seiner Kindheit an Zöliakie, an einer durch Glutenunverträglichkeit verursachten Erkrankung des Magen-Darm-Trakts. Der 41-jährige Steyrer verwandelte seine Krankheit ganz einfach in eine Geschäftsidee und eröffnete im Jahr 2019 Oberösterreichs ersten, nur mit glutenfreien Lebensmitteln bestückten Fachmarkt.