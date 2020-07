Marcus Plank schaffte den Sprung in den ÖSV-Kader

Der 18-jährige Haidershofner Marcus Plank vom Schiklub Steyr wurde im B-Kader aufgenommen und wird in der kommenden Saison sämtliche Europacuprennen bestreiten. In der abgelaufenen Saison hatte Plank, der noch die Tourismusschule Bad Hofgastein besucht, mit Rang vier bei der Jugendolympiade und Rang acht beim Europacup in Villars (CH) aufgezeigt.

"Ich will mich vorerst im Europacup unter den Top 30 etablieren und bei der Junioren-WM Ende März einen Top-Ten-Platz schaffen", sagt der 18-Jährige, der aktuell Nummer 123 der Weltrangliste ist und vor zwei Saisonen von den Alpinen zum Skicross gewechselt war: "Das macht viel mehr Spaß, du musst die richtige Taktik für den Windschatten haben und manchmal auch eine wilde Sau sein."

Ebenso wichtig ist die optimale Starttechnik. Dafür kaufte ihm Vater Robert Plank, Obmann des Schiklubs Steyr, nun eigens einen Startsimulator: "Dieses Gerät gibt es in Österreich nur dreimal."

