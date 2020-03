Marathon-Ass Pfeil soll in der Nacht aus Äthiopien ausgeflogen werden

„Laut meinen Informationen soll der Flug mit der Lufthansa heute in der Nacht nach Frankfurt zustande kommen“, sagte Vater Leopold Pfeil in einem Telefonat mit den OÖNachrichten. Der Steyrer Veterinärmediziner steht mit seinem sportlichen Sohn laufend in Kontakt. Nach der Landung in Frankfurt wird Valentin Pfeil so schnell es geht weiter nach Berlin fliegen.

Der 31-jährige Langstreckenläufer aus Steyr bereitet sich seit Monaten darauf vor, doch noch das Marathon-Limit für die Olympischen Spielen in Tokio zu erbringen. Dafür müsste er die 42,195 Kilometer in einer Zeit von 2:11:30 Stunden laufen. Pfeils persönliche Bestleistung liegt seit dem Vienna City Marathon im Vorjahr bei 2:12:55 Stunden.

Nach einem mehrmonatigen Trainingsaufenthalt in Neuseeland hatte sich der Steyrer nun seit einigen Wochen bei einem Höhentrainingslager in Äthiopien für den inzwischen abgesagten Wien-Marathon in Form gebracht. Dort wollte der Tierarzt, der mittlerweile gemeinsam mit seiner Frau in Berlin lebt und trainiert, endlich das Limit für die Olympischen Spiele erbringen. Zuletzt hatte er Ende September in seiner Wahlheimat beim Berlin-Marathon einen Angriff auf das 2:11:30-Limit gestartet und war dabei auch rund 35 Kilometer lang auf Olympiakurs gelegen. Im Finish aber hatte ihn eine alte Achillessehnenverletzung zurückgeworfen.

Wie Pfeils Pläne nach der Absage des Wien-Marathon konkret aussehen, ist noch offen. Nach Auskunft eines befreundeten Läufers hätte es Ende April in Berlin kurzfristig noch einen Qualifikations-Marathon für Topläufer geben sollen. Dass dieser aber noch zustande kommt, ist ebenso fraglich wie die Durchführung der Olympischen Spiele von 24. Juli bis 9. August in Japan.

Für seinen Sohn und alle anderen Spitzenathleten sei die aktuelle Coronakrise jedenfalls alles andere als erfreulich: „Er hat sich jahrelang auf diesen Höhepunkt seiner Karriere vorbereitet.“ Jetzt werde ihm vielleicht aber jegliche Chance auf einen Olympiastart verwehrt.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at