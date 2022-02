Manuela Tiringer ist das neue Gesicht des "CoWorking eins"

"Das CoWorking eins bietet nicht nur einen Platz zum Arbeiten in hochwertiger Büro-Umgebung und mit ausgezeichneter Infrastruktur, sondern ist ein Ort der Begegnung, an dem Einzelunternehmer zu Gemeinsamunternehmern werden", sagt Manuela Tiringer. Sie ist seit kurzem die neue Community-Managerin des "CoWorking eins" am Rathausplatz 1 im Stiftsort und damit Ansprechpartnerin für Fragen rund um das gemeinsame Arbeiten. Zudem ist die Bad Ischlerin gemeinsam mit Thomas Tiringer mit "Zukunftshandwerk" in der Unternehmensberatung tätig.

"CoWorking eins steht für Vernetzung und Gemeinschaft", sagt Christian Wolbring, der Betreiber des CoWo eins, "wir holen selbstständige Unternehmer und CoWorking-Interessierte raus aus dem Homeoffice und rein in die Community." Motto: Gemeinsam sei man eben weniger allein.

Der "Club eins" des CoWorking eins hält in regelmäßigen Abständen kostenlose Netzwerk-Veranstaltungen für selbstständige Unternehmer und Interessierte aus der Region ab. Ziel ist die Vernetzung des Wissens- und Ideentransfers.

Infos: www.cowo-eins.at