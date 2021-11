Mann stürzte im Wald 20 Meter ab

Mehr als 45 Kameraden der Feuerwehren Garsten und Sand waren Sonntagfrüh im Einsatz, um einen verunglückten Spaziergänger zu bergen. Der 50-jährige Mann hatte bei seiner Partnerin in der Hölle übernachtet und war in den Morgenstunden zu einem Spaziergang aufgebrochen. Dabei dürfte er gegen sechs Uhr in der Dämmerung vom Weg abgekommen und in einem Waldstück rund 20 Meter weit abgestürzt sein. Zum Glück hatte der Verunglückte aber sein Handy bei sich und konnte so seine Lebensgefährtin noch verständigen und ihr seinen Standort schicken. Vermutlich aufgrund älterer Verletzungen der Bandscheiben hatte er sich nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien können.

„Wir haben dann die Notärztin und die Sanitäter zu dem Mann abgeseilt, die die Erstversorgung übernommen haben“, sagt Einsatzleiter Christian Aschauer, Kommandant der FF Garsten. Der Verletzte wurde danach mit einer Korbtrage hochgezogen und ins Krankenhaus nach Steyr gebracht.