Mann stahl 7680 Liter Diesel von Arbeitgeber

Im Zeitraum von 2009 bis 2019 bestahl ein 58-jähriger Kraftfahrer aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems seinen Arbeitgeber, eine Firma, ebenfalls aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems.

Der Kraftfahrer befüllte nach dem routinemäßigen Betanken seines Lkw einen mitgebrachten Kanister mit etwa acht Liter Diesel und verwendete diesen Treibstoff für den Eigengebrauch. Bei der Einvernahme gab er zu, dass er über einen Zeitraum von rund zehn Jahren monatlich etwa acht Diebstähle beging. Über den gesamten Zeitraum dürfte er etwa 7680 Liter Diesel gestohlen haben. Der 58-jährige strebt eine Schadenswiedergutmachung an, so die Polizei.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.