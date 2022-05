Patient brach in Krankenhaus mehr als 20 Spinde auf

Der Mann aus dem Bezirk Kirchdorf zeigte sich geständig. Das gestohlene Geld hat er laut Polizei bei Lokalbesuchen ausgegeben. Seit Ende Mai war der 28-Jährige im Krankenhaus stationär in Behandlung. Die Polizei fand in seinem Zimmer diverse Zahlungsmittel und einen Fahrzeugschlüssel aus den aufgebrochenen Spinden. Als Grund für die Taten nannte der Mann Geldnot. Er wird der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt. Die Ermittlungen werden fortgesetzt, da bislang noch nicht alle Geschädigten ermittelt werden konnten, berichtete die Polizei am Dienstagnachmittag.