MAN-Lehrlinge sind fit für Moped und Co.

Zusammen mit der AUVA bietet die MAN zusätzlich zur Lehrlingsausbildung auch einen Motorrad-Trial-Fahrtechnik-Kurs im Trialgarten Ohlsdorf an. Dabei werden Jungs und Mädels fit gemacht für den Umgang mit dem Moped oder Scooter. In einem zweistündigen Event erfahren die Jugendlichen alles über Balance, Blicktechnik und Selbsteinschätzung sowie den richtigen Umgang mit dem Gasgriff. Den Lehrlingen soll so ein sicherer Umgang im Straßenverkehr nähergebracht werden. Bei einem Sturz im Trialgarten landet man auf keinem Asphalt, sondern auf der Wiese, es passiert somit wenig. Das Programm wird von speziell ausgebildeten Instruktoren gestaltet. Privatkurse gibt es fast jedes Wochenende.

Info unter 0699 12 905 198.