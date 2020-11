MAN: Landesrat sieht keinen Grund für Schließung

Bei der positiven Entwicklung, die die MAN-Mutter Traton nimmt, fehlt Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) mittlerweile jedes Verständnis für die angekündigte Schließung des MAN-Werkes in Steyr: "Die MAN-Mutter Traton fährt nach einem Corona-bedingten Einbruch wieder Gewinne ein und verbucht zudem ein Plus bei den Aufträgen. Damit könnte MAN laut Analysten auf Jahressicht sogar noch schwarze Zahlen schreiben. Somit wird die angekündigte Schließung des MAN-Standorts Steyr, die vom MAN-Management mit hohen Verlusten des Konzerns begründet worden ist, noch unverständlicher", stellt sich Achleitner auf die Seite der Belegschaft, die sich gegen den Verlust ihrer Arbeitsplätze wehrt.

Die MAN-Mutterholding fahre nicht nur wieder Gewinne ein, sondern erlebe wie auch andere große Nutzfahrzeughersteller am Markt mehr Nachfrage: Von Juli bis September habe Traton ein deutliches Auftragsplus von 19 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum auf mehr als 58.000 Lkw und Busse verbucht. "Das schafft für den Konzern einen Spielraum für eine Neuaufstellung ohne Schließung ganzer Standorte wie in Steyr", ist Achleitner überzeugt.

Bezeichnend für die weitaus bessere Lage, als sie als Begründung für die Werksschließung schlechtgeredet wurde, sei auch, "dass der Traton-Mutterkonzern VW angekündigt hat, nun eine Milliarde Euro in den Ausbau des bestehenden Standorts in Bratislava zu investieren, anstatt eine neue Fabrik in der Türkei aufzubauen. Offenbar werden die jüngsten Sanierungskonzepte schon wieder abgeändert, das sollte auch für den MAN-Standort Steyr gemacht werden, fordert Achleitner. Für den Wirtschaftslandesrat seien nach wie vor Bemühungen, Kosten weiter zu senken, "zwar verständlich. Aber es gibt keinen Grund, dafür den gesamten Standort Steyr infrage zu stellen". Vielmehr sollte der Konzern jetzt zukunftsträchtige Technologien wie Elektromobilität und insbesondere die Entwicklung von Wasserstoff-Lkw in Steyr vorantreiben.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at