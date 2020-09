MAN-Krise: Zöttl fordert Schulterschluss für Arbeiter

Man müsse sich künftig intensiver dem Industriestandort widmen, sagte Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner (FP) gestern bei seiner Bezirkstour durch Steyr, bei der er sich auch mit Bürgermeister Gerald Hackl (SP) zu Gesprächen bezüglich der drohenden Werksschließung von MAN traf. Allerdings sei dies ein gesamteuropäisches Problem. Er befürchte aufgrund der Krise in vielen Bereichen einen Dominoeffekt. Das Land stehe am Beginn einer Insolvenzwelle: "Es sind einfach keine Aufträge da." Haimbuchners Strategie dagegen sind massive öffentliche Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur: "Das Land Oberösterreich wird ein großes Paket schnüren."

Verstärktes Engagement für die von der Werksschließung bedrohte MAN-Belegschaft mahnt Steyrs Vizebürgermeister Helmut Zöttl (FP) ein. Das Aus von MAN wäre eine Katastrophe. "Ich begrüße, dass sich die SP-Betriebsräte für den Erhalt des Standortes einsetzen", sagt Zöttl und kritisiert ein Doppelspiel der SP: "Im EU-Parlament hat die SP mitbeschlossen, dass ab 2027 in Europa kein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor zugelassen werden darf. Das passt nicht." Er fordert einen überparteilichen Schulterschluss für die Arbeiter in Steyr.

