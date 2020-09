MAN: Gewerkschaft fordert von Regierung Taten

Noch herrscht Ruhe im Steyrer Lastwagenwerk von MAN. ÖGB-Regionalvorsitzender Andreas Brich (FSG) will seinen Kollegen vom Konzernbetriebsrat von MAN nicht mit Aktionen in die Spur fahren, während sie noch mit dem Management verhandeln. Nächste Woche wird Vorstandsvorsitzender Andreas Tostmann in das Lkw-Werk nach Steyr kommen, von dem er angekündigt hatte, dass es im Jahr 2023 zusperren müsse. Die gesamte Managerriege muss sich in den zur Schließung vorgesehenen Standort begeben, weil hier schon seit langem die Quartalssitzung des Aufsichtsrates anberaumt ist. Ob Tostmann nach seiner Erklärung, die MAN-Werke in Witlingen, Plauen und in Steyr würden "zur Disposition stehen", wirklich durch die Hallen schreitet und sich den Fragen der Angestellten und Arbeiter stellt, bleibt abzuwarten. Der Frustpegel der Belegschaft, die sich von der Konzernführung für ihren Fleiß und ihre Opferbereitschaft verraten und verschaukelt fühlt, steht hoch.

In dieser Phase will der ÖGB der Region Steyr kein Öl ins Feuer gießen, aber mit seinem Kampfziel, die Fabrik zu bewahren, aufscheinen. Ein erster Schritt dazu ist ein Brief, den Brich an Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) und Vizekanzler Werner Kogler (VP) geschrieben hat. Darin hält Brich fest, dass die Ankündigung dem Fass den Boden ausgeschlagen habe, wonach MAN eine halbe Milliarde Euro an Dividenden an die Aktionäre ausschütten wolle, während das Steyrer Werk zugesperrt und 2300 Arbeitsplätze vernichtet werden sollen. Gut im Ohr habe er noch, so schreibt Brich, die Worte der Regierung: "Koste, was es wolle". Nun wäre eine Hilfe des Bundes spruchreif, meinte Brich, der ein Zukunftskonzept für die Arbeitsplätze der Region forderte. An die Bundesregierung gerichtet bedeute das: "Handeln Sie endlich!"

Brich und die Gewerkschafter aus der Region erwarten sich, dass die Regierung unzweideutig Position gegen die Werksschließung bezieht und ihr ein Maßnahmenpaket für die Region gegenüberstellt.

"Wir gehen davon aus, dass wir diese Unterstützung bekommen werden", sagt Brich. Falls nicht, würde man jetzt schon eine breite Ladung an Abwehrmitteln gegen einen Stellenabbau vorbereiten.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz

Werner Kogler Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at